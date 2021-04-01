BAYIRKÖYSPOR ERTAN ATANÇ İLE DEVAM DEDİ

Geçtiğimiz gün saat 10:00’da Bayırköy Kıraathanesinde , sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan genel kurul toplantısı sonun da alınan karar sonrasın da , Bayırköyspor’a birçok şampiyonluk yaşatan ve büyük başarılara imza atan ve Bayırköy çevresinde sevilen Ertan Atanç yeniden başkan seçildi.Yeni yönetiminde Sezer Çakırlar, Serkan Akbal, Engin Gülfidan, Volkan Çakırlar, Tamer Şarlak ,Önder Çetinkaya, Hüseyin Bozyel den oluşan yönetimle devam etme yönünde alınan karar alındı.Atanç; “Alınan kararlar doğrultusunda Bayırköyspor Kulübümüze ve büyük camiamıza hayırlı, uğurlu olsun.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER