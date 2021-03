Muhtar Tüm Köyü Baştan Sona Dezenfekte Etti

İlçemize bağlı Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can korona virüs ile mücadele kapsamında köydeki tüm sokak, cadde ve evlerin girişlerini ,kıraathaneleri, işyerlerini, türbe ve camileri ,atmleri dezenfekte etti.

İlçesine bağlı Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can korona virüs salgını ile mücadele konusunda örnek olacak çalışmalar yapıyor. Korona virüse karşı vatandaşların alması gereken tedbirlerle ilgili bilgileri içeren broşürler hazırlayan Adem Can, kapı kapı dolaşıp vatandaşlara dağıttı. Can; “Bolayır Köyümüzde 13 Mart tarihinden itibaren köy bütçesi ile temin ettiğimiz ilaçlarla her noktadaki cadde, sokak ve binaların girişlerini periyodik aralıklarla dezenfekte ediyoruz.Korona virüse karşı nasıl korunulacağını anlatan broşürleri halkımıza kapı kapı dolaşıp vererek bu konuda bilinçlenmelerini sağlamaya çalıştık. Yine evinden çıkmayan vatandaşlarımızın ilaçlarını eczanelerden, gıda ihtiyaçlarını temin edip kendilerine ulaştırdık. Önceden de temin ettiğimiz maske ve eldivenleri tüm köylümüze dağıtımını gerçekleştirdik. Bu süreçte bizim yanımızda olan, çalışmalarımıza bizzat katılan yada destek olan tüm köylülerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Köylümüz korna virüs salgınına karşı alınan tedbirlere ve yetkililerin uyarılarına riayet ediyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bizler bu korona virüs belasından devlet millet iş birliği ile kurtulup yeniden sağlıklı günlerde birlikte olacağız” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN