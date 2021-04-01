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KÖYLERDE KORONA TIRMANIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Süleymaniye,Tayfur dünde Değirmendüzü karantinaya alındı.İlçemizde hergün arta biçimde devam eden korananın tırmanışı sürüyor.Bütün bu tırmanışa rağmen maalesef tedbirlerin uygulanmasında hala kuvvetli bir baskı yok.Yine insanlar, minicik çay ocaklarında sırt sırta 50 cm’yi bulmayan minik masaların başında 3-4 kişi oturup sohbet edebiliyorlar, bazı restaurantlarda sokak ortasında masalar kurulup, insanlar yan yana oturabiliyor ama maalesef başladığı günden beri kimsee ceza kesilmiyor.
Tekdir ile uslanmayanın cezası kötekse,uyarı ile uslanmayanlarında cezaları neyse yapılmalı yoksa bu milletin akıllanacağı yok.
Büyük Zafer Gazetsi

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