DENİZALTI SEVENLER DERNEĞİ GELİBOLU ŞUBE BAŞKANI KEMAL DALGIÇ’IN DENİZALTI ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MESAJI

Denizaltı Sevenler Derneği Gelibolu Şube Başkanı Kemal Dalgıç 4 Nisan Dumlupınar Şehitlerini Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Dalgıç mesajında; “Sizlere bugün pandemi nedeniyle iki senedir adına merasim yapamadığımız denizaltı şehitleri için gerekli anmayı bu sene sayın Gelibolu mahali gazetesi olan Zafer Gazetesi’nden Denizaltı ve tüm şehitlerimiz için sizlere seslenmek istiyorum.

Bugün ne mutlu bize ki ilk türk denizaltı gemisi ve aynı zamanda dalmuş durumda torpido atan ilk dünya denizaltı gemisinin 1886 yılında Haliç’te denize indirilmesiyle kurulan Türk Denizaltı filosunun birer mensubuyuz.Bizler geçmişi övünç ile dolu 135 yıllık bu emaneti taşımanın haklı onurunu yaşıyoruz.Bize ilk gençlik ekmeğinin tadını veren Deniz Kuvvetlerimizin Güzide Filosu Denizaltı Filosudur.

Dünyada en zor meslek olan Dz.Altı gemilerinde görev yapmanın gururu içindetim, ayrıca iki oğlumda denizaltı gemilerinde görev yapmıştır.Gelibolu’lu bir kişi olarak mutluluk duyuyorum.1986 yılında kurulan DESSOYAT Filomuzun sivil toplum üyeleridir.Vatanı uğruna 1942 yılında Akdeniz’de torpillenen refah gemisinde ayrıca 1943 yılında Çanakkale Boğaz girişinde bir mayına çarparak batan Atılay DZ.Altı gemisinde ve 4 Nisan 1953 yılında NABOLAN adındaki İsveç mandıralı bir gemi ile çarpışarak batan Dumlupınar Şehitlerimiz için Gelibolu Fener altı mevkiinde yapılan Şehit Denizaltılara pandemi nedeniyle yapılamayan merasim için sizlere tüm Şehitler adına saygılarımı sunarım.

Gelibolu tarihteki ünlü denizcileri yetiştiren denizciliği ile övünen tarihe geçmiş bir ilçedir.Gelibolu’da yetişerek dünya denizlerine korku salan EGE ve Akdeniz’i titreten denizciler Kaptanı Derya Emir Ali Baba Kaptanı Derya ve ilk boğaz komutanı Saruca Paşa Gelibolu Tersanesini inşa eden Hamza bey Kaptanı Derya Kemal Reis, 17 yaşında denizciliğe merak sararak bir Kadırga gemisine binerek Denizciliğe başlayan Cezayirli Hasan Paşa Kaptanı Derya Sinan Paşa Kaptanı Derya Mehmet Paşa gibi birçok denizciyi yetiştirmiş ve hala bağrında barındıran en önemlisi yaşadığı yüzyılın en büyük coğrafya bilgini dünyada hala konuşulan ikinci dünya haritası ile ünlü Amiral Piri Reis’i yetiştirmesi ile Gelibolu Türk Milletinin gurur kaynağı bir şehir olmuştur.REFAH, ATILAY,DUMLUPINAR Denizaltı gemilerinde ve bütün Türkiye topraklarında bu vatan için canlarını veren Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.

Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Şehitlerimizin Ruhları Şad Olsun.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!

Şehitlerimizin mezarları denizler

Şehitlerimizin kefenleri beyaz köpükler

Şehitlerimizin mezar taşları dalgalardır.

Ruhlarımız şad olsun aziz şehitler.

Vatan Sağ Olsun.”mesajını verdi.

Haber: Ali GEZER