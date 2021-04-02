Gelibolu Çöplük mü Oldu..?

İlçemizde konteynerların çevresi ve marketlerin önleri çöpten,pislikten geçilmiyor.Marketten çıkan vatandaşların yazarkasa fişinden başlayarak, aldıkları abur- cuburun çöplerinden her marketin önü pislik içinde marketlerin ayrıca hergün çıkardıkları katı atıklarda, katı atık konteynerları boş dururken yerlere atılıyor.

İhbarın gelmesiyle birlikte evlerde başlayan temizliklerle beraber atılan eski ev eşyaları maalesef onlarda konteynerların çevresine atılıyor.

Sobalı evlerden çıkan kömür culufları da ayrı bir pislik.Maalesef çöp kamyonları çöpleri toplarken katı atık araçları marketlerin kapanmasına yakın geldikleri için,marketlerden atılan onlarca kutu, koli parçaları ve naylonlar rüzgarla dağılarak cadde ve sokakları da kirletiyorlar.Vatandaşlar marketlere ceza kesilmemesinden dolayı cüretkarca çöpleri gelişigüzel atan marketlere gereken cezanın verilmesini istiyor.Son 1 haftadır belediye de çalışanların yüzde 40 oranında koronadan karantinada olması nedeniyle temizliğin daha da kötüleştiğini söyleyen yurttaşlar ilçenin sokakların ve market önlerinin daha titiz temizlenmesini istiyor.

Haber: Recep YÜZÜAK