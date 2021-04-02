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Spor Kompleksi İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde uzun yıllardan beri yapılması beklenen spor komleksi inşaatı nihayet Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın çabasıyla başladı.Okçuluk bölümü için ayrı bir bina ve okçular için atış poligonu ile triatlon sporu çalışanlara yüzme havuzu ile kapalıspor salonu inşaatları, geçtiğimiz mart ayının başında hızlı biçimde başladı.Hava koşullarına rağmen çalışmalar durmaksızın devam ediyor.
Bu konuda görüşlerini aldığımız İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir çalışmaların gerçekten hızlı başladığını ve önümüzdeki 3 ay içinde de bu hızla gidilirse büyük mesafe alınacağını ve en azından yüzme havuzu ile kapalıspor salonlarının Ağustos Ayı itibaren hizmete girebileceğini düşünüyorum dedi.
2021 yılınında çalışmaların sürdürüleceğini ve yeni yatırımlar yapılacağının müjdesini veren Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Gelibolu’da yatırımlar 2021’de de devam edecek dedi.Haber: Recep YÜZÜAK

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