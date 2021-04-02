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Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde mıcır yüklü kamyonun kontrolden çıkarak, devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.İlçemizde mıcır yüklü kamyonun kontrolden çıkarak, devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Kavakköy beldesinde meydana geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü yol yapım şantiyesinde çalıştığı öğrenilen Hakkı Arslan yönetimindeki 06 FV 3396 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada kamyonda sıkışan Arslan, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Arslan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Hakkı Arslan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Haber: Caner AKŞİT  

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