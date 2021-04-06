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NALBANT’TAN ESNAFLARA DUYURU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant yeni kısıtlamalarla ilgili esnaflara duyuruda bulundu. Nalbant açıklamasında; “Lokanta , Restorant,kafeterya,pastane,tatlıcı v.b esnaflarımızın dikkatine ;
Çanakkale ilimizde, haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında, yeme içme yerleri ( lokanta, Restoran,Kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) Çanakkale Valiliğimiz ile yapılan görüşmeler sonucu, kısıtlama olan Cumartesi ve Pazar günlerinde, saat 10:00 ile 20:00 saatleri arası uygulanan paket servisi hizmetini saat 24:00 e kadar gerçekleştirebileceklerdir.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER

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