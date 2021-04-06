2.BOLAYIR TARİHİ SEMPOZYUMU 26 NİSAN’DA

2.Bolayır Tarihi Sempozyumu 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 14:00 ile 16:30 arasında Bolayır’da korona tedbirlerine uyularak gerçekleştirilecek.

1.Bolayır Tarihi Sempozyumu 9 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmişti.Bu sempozyuma çeşitli profosörler Bolayır ‘a gelip sempozyum gerçekleştirmişti.

Bolayır’ın tarihini anlatan Osmanlı’nın ilk bastığı toprak, Almanların niyetini Gazi Tepesi’nde ki 5.Ordu Karargahını yok etmek olduğunu ve 25 Nisan’da Bolayır’ı yerle bir ettiği konusuna değinen katılımcı profesörler birbirinden değerli bilgiler vermişlerdi.

Katılımın yoğun olduğu bu sempozyumun bir ikincisi de 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek.Sempozyuma Prof.Dr.Zeynep Koçel Erdem, Doç.Dr. F.Rezzam Ünalp Ufuk Üniversitesi ,Tarih Araştırmacısı Hikmet Yılmaz,Doç.Dr.Mithat Atabay,Doç.Dr.Levent Ünal birbirinden değerli profosörler Bolayır’ın tarihini katılımcılarına aktaracaklar.

26 Nisan günü 57.Alay Bolayır Kültür Akademisi açılışı ve Atatürk Gönüllüleri Namık Kemal Kütüphanesi’nin de açılışı gerçekleşecek.

Bolayır Muhtarı Adem Can “26 Nisan günü tüm vatandaşları Bolayır’ın tarihini canlandıracak bu sempozyuma davet ediyorum.

Tekirdağ merkezden, üç araç Çorlu- Ergene, Marmara Ereğlisi, Muratlı,Şarköy- Gelibolu ve Keşan’dan araçlar kalkacak.Bu tarihi şölene tüm vatandaşlar davetlidir” ifadelerine yer verdi.

.Haber: Seda LİMAN ZENGİN