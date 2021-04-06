ÖZACAR DUMLUPINAR ŞEHİTLERİNİ ANDI

Özacar Dumlupınar Şehitlerini anarak bir mesaj yayınladı.Özacar mesajında;04 Nisan 1953 günü Çanakkale Boğazında DumlupınarDenizaltısı’nda şehit olan 81 kahramanımızı saygı ve minnetle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.

68 yıl önce, Dumlupınar Denizaltısı Çanakkale Nara Burnu açıklarında yük gemisiyle çarpıştı. Karanlık sulara gömülen Dumlupınar’da 81 denizci şehit oldu. Yaşananlar, Türk denizcilik tarihinin en acı olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

72 saatlik hava kalmıştı

Ağır yara alan Dumlupınar dakikalar içinde, boğazın derinliğine, karanlık ve soğuk sulara gömüldü. İçerideki hava yalnızca 72 saat yetecek kadardı. Tüm imkanlar seferber edildi.

Onlar karanlıkta beklerken, verdikleri şu mesaj yüreklere kazındı:

“Sağ olun, vatan sağ olsun”

Ama hava şartları kötüydü. Denizaltı ile irtibatı sağlayan kablo da koptu. Takvim yaprakları 7 Nisan’ı gösterdiğinde, radyodan tüm ülkeyi yasa boğan haber duyuruldu.

81 denizciye acı veda

Batan denizaltıdaki bahriyelilerden umut kesilmişti. Hazin bir tören düzenlendi. Boğaza çelenk bırakıldı. 81 denizcisiyle Dumlupınar’a veda edildi.

Her yıl, Dumlupınar denizaltısının battığı 4 Nisan’da deniz şehitleri anılıyor. 2018’de, Dumlupınar enkazına dalış gerçekleştirildi.

Batığa şükran plaketi bırakıldı. Şehitlerin yakınları da törendeydi. Kamera aracılığıyla, Dumlupınar’ı ilk kez gördüler. Haber: Hilal GEZER