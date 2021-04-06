Okçuluk Milli Takımı’nın Gelibolu kampı sona erdi

Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix’si 2. ayak yarışmalarının hazırlıkları kapsamında ilçemizde gerçekleştirdiği kampı tamamladı. Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix’si 2. ayak yarışmalarının hazırlıkları kapsamında ilçemizde gerçekleştirdiği kampı tamamladı.Milli takım, Antalya’da 6-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için kamp çalışmalarını Gelibolu 26 Kasım Mehmetçik Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Yedi sporcunun bulunduğu kampta milliler, haftanın 6 günü, 11 saat çalışma yapıp yarışmalara hazırlandı.Milli takım antrenörlerinden Emre Özdemir, kampın tamamlandığını belirterek, yarın Antalya’ya gideceklerini söyledi.Gelibolu kampının çok yararlı geçtiğini belirten Özdemir, “Sporcularımız iyi bir hazırlık dönemini sorunsuz olarak geçirdi. Antalya’da 6 Nisan’da başlayacak Avrupa Grand Prix’si 2. ayak yarışmalarında ülkemizi temsil etmek üzere yarın Gelibolu’dan ayrılacağız. Koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak iyi bir hazırlık kampı geçiren milli sporcularımızdan dereceler bekliyoruz.” diye konuştu. Haber: Ali GEZER