CHP BAŞKAN ADAYINI BELİRLEDİ! Sandıktan Öner çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)İl Genel Meclisi Başkan Adaylığı için kapalı sandık oylamasıyla başkan dahil 19 kişinin oy kullandığı seçimde Gelibolu İl Genel Meclisi Üyesi 19 oyun 10’unu alarak galip çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan mevcut başkan Sadık Göğüsgeren, Ayvacık İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Alkan, Gelibolu İl Genel Meclis Üyesi Nihat Öner ve CHP Meclis İl Genel Meclis Üyesi İsmail Gürses sandıkta yarıştı.Kapalı oylama usulü yapılan seçim iki aşamalı oldu.En çok oyu alan Nihat Öner ve Sadık Göğüsgeren ikinci tura kaldı.Yapılan oylamada Nihat Öner 10 oy aldı Sadık Göğüsgeren ise 9 oyda kaldı.CHP Nihat Öner’i parti adayı olarak gösterdi.Sadık Göğüsgeren seçimi kaybetti.İl Genel Meclisinde seçilecek olan başkan 3 yıl süreyle görev yapacak.MHP ve Ak Parti’nin de aday göstereceği mecliste oylama yarın olacak.Haber :Seda LİMAN ZENGİN