Gelibolu Bunuda mı Yaşayacaktı?

Bugüne kadar pazar sonrası tezgahların arkalarına bırakılan sebze ve meyvelerden hava karardıktan sonra poşetlerini dolduran muhtaç aileleri asgari ücretlileri emekli, dul ve yetimleri görüyorduk.Şimdi de daha acı manzaralarla karşılaşıyoruz.Marketlere gelen ekmek ve süt yoğurt ,peynir gibi birçok tarihi geçmiş gıdaların marketlere yakın konteynerlara bırakılması sonucu muhtaç ailelerin katı atık konteynerlarından kutu çıkararak içlerini ekmek ve gıda maddeleri ile doldurmalarını da gördük.Hatta dün bir marketin arkasındaki konteynerda iki kadın bir erkeğin konteynerdaki atılan tarihi geçmiş gıdalarla ekmekleri toplaması sırasında bayanlardan birinin kolunun ermemesi sonucu yüklendiği konteynerı eğdirmek isterken altında kaldığına da şahit olduk.

İlgililerin daha çok yardımları arını artırmaları gerekiyor.

Haber: Recep YÜZÜAK