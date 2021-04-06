TAKI KURSU İŞKURUN DESTEĞİNDE

İlçemiz Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan takı kursu Gelibolulu İş Kadını Meltem Balkan’ın takı atölyesinde İŞKU’un desteği ile devam ediyor.

Daha öncede Meltem Balkan’ın eşinin sanayi sitesinde kurduğu ve uzun yıllar İstanbul’daki takı toptancılarına imalat yaptığı atölyeyi şimdi eşi Meltem Balkan çalıştırıyor.Telekom binasının üst katında yeniden faaliyete geçen takı kalıp atölyesi ve imalathanesinde şuanda 12 stajyer çalışıyor.Yeni meslek kazandırılacak olan bay ve bayanlara İŞKUR tarafından sigortaları ödenirken aynı zamanda cep harclığıda ödeniyor.

İşkur’un il çapında desteklediği birçok kurs var bunlardan üçü de ilçemizde devam ediyor. Dört ay önce göreve geldiği günden beri daha çok istihdam daha çok kişiye meslek kazandırmak parolasıyla yola çıkan İŞ-KUR Müdürvekili Mehmet Uğur Yavuz başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Haber:Hilal GEZER