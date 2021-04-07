MHP Gelibolu İlçe Başkanı Büyükzöngür’ün , Polis Haftası” kutlama mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gelibolu İlçe Başkanı Sayın Eyüp Büyükzöngür’, “4-10 Nisan Polis Haftası” nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Yüce TÜRK milletinin huzur ve güvenini sağlayan, vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı koyan, bu uğurda gerektiğinde seve seve canını feda eden Türk Polis Teşkilatımız, şerefli geçmişiyle milletinin övünç kaynağı olmuştur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘’Polis; bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır’’ sözü bağlamında, polisimizin mesleğine duyduğu inanç ve saygı, devletimizin temel kurumlarıyla varlığını devam ettirmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması bakımından çok önemlidir.

Milletimiz, polislerimizin gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarından alarak fedakârca yürüttüğü çalışmaları, her zaman takdirle ve övgüyle izlemektedir.

Bunun yanında suç ve suçlularla mücadelede, vatandaşımızın polisin yanında olması, gerekli toplumsal desteğin sağlanması da büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, varlığını TÜRK varlığına adayan, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutlarken, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, kutsal değerleri uğruna şehit olan emniyet mensuplarımızı rahmet ve şükranla anıyor, malul ve halen görev başında olan tüm polislerimize, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.Haber: Hilal GEZER