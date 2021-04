CHP İlçe Başkanı Parlak’tan Polis Haftası Mesajı

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak 10 Nisan Polis Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Parlak mesajında; “ 10 Nisan’da kutlanan Polis Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Parlak mesajında, Milli ve evrensel değerleri özümseyerek üstlendiği bu zor görevi her şart altında başarıyla sürdürdüğünü belirterek şu ifadelerde bulundu:”Polis namuslu dürüst yaşam sürdürmek isteyen vatandaş için bir güvencedir. Polis yağmurlu günde düzgün vatandaş için bir şemsiye ve paratonerdir.

Emniyet teşkilatı Kurulduğu günden bu yana temel hak ve hürriyetleri, demokrasiyi, cumhuriyetin temel ilkelerini, laikliği, hukukun üstünlüğünü ve Atatürk ilke ve inkılaplarını savunan bir kurumdur.Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir ülkede, hiç kimse ayrıcalıklı ve dokunulmaz değildir. Kişilerin konumu ve statüleri ne olursa olsun yasalara aykırı davranan, suç işleyen ya da suç işlediğine dair hakkında kuvvetli şüphe bulunan kişilere karşı verdiği dürüst mücadele taktire şayandır.10 Nisan Polis Günü Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Emniyet Teşkilatımız suç ve suç odakları ile girmiş olduğu çetin mücadelelerde göstermiş olduğu üstün gayret ve istikrarlı çalışmalarıyla, Milletimizin büyük takdirini kazanmıştır.Bu anlamlı günde, İlçemizde ve yurdumuzun her köşesinde görev yapan Emniyet Teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar mensuplarını takdirle selamlarken, aile fertleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN