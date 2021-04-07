Turan ve İskenderoğlu’nun, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Kutlama Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Türkiye, doğal güzellikleri kadar, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle de önemli bir hazineye sahip. Ülkemiz, bütün etnik unsurlarıyla emsalsiz ve muhteşem bir mozaik yapıda. Biliyoruz ki etnik olarak farklılıklarımız olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin birer vatandaşı ve bu eşsiz yapının birer mimarıyız. Biz bunu, farklılıktan öte bir zenginlik olarak görüyoruz. 84 milyon kardeşliğimiz, bugünümüzün ve geleceğimizin en büyük teminatıdır. Milletimizin birliği ve beraberliği, bizi güçlü yarınlara taşıyor.

Bu duygularla başta Çanakkale’de yaşayan Roman kardeşlerimiz olmak üzere tüm Romanların 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü tebrik ediyor; esenlikler diliyoruz.”