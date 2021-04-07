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GELİBOLU FEN LİSESİ’NİN KABA İNŞAATI TAMAMLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

ÇANAKKALE’MİZDE NEREDEYSE YENİLENMEYEN OKUL, KAMU BİNASI KALMAMASI EN BÜYÜK BAHTİYARLIĞIMIZ

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili İlçemizde inşaatının hızla devam ettiği Fen Lisesi ve Çanakkale’deki okullarla ilgili açıklamalarda bulundu.Turan açıklamasında; “Gelibolu’muz; tarihin yeniden yazıldığı, doğal güzellikleriyle öne çıkan, aziz şehitlerimizin hatıralarına ev sahipliği yapan bir merkez.
Geçtiğimiz sene temeli atılan ve heyecanla faaliyete geçmesi beklenen Gelibolu Fen Lisesi’nin çalışmaları, salgın koşullarında dahi tedbirler alınarak hızla devam ediyor. Kaba inşaatı biten lisemizin, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimize hizmet vermesi planlanıyor. 12 Milyon TL’ye ihalesi yapılan projenin içerisinde 16 derslikle birlikte son teknoloji laboratuvarlar ve öğrencilerimiz için geniş bir kütüphane olacak.
Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile beraber hemşehrilerimize hizmet adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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