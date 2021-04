GELİBOLU ÜLKÜ OCAKLARINDAN POLİS HAFTASI MESAJI

Gelibolu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yasin Şahin, “Polis Haftası” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Şahin yayımladığı mesajında; “176’ncı Kuruluş Yıl Dönümünde; Halkımızın güvenle sığındığı bir şefkat kapısı olarak, üstün başarılarıyla Türk milletinin takdirlerine mazhar olmuş Türk Polis Teşkilatı’nın, bu haklı gurur ve heyecanı yaşadığı ‘10 Nisan Polis Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden günümüze vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin birlik ve beraberliğinin muhafazası olan Emniyet Teşkilatımıza, necip milletimizin minnettarlığın bir ifadesi olarak armağan ettiği bu şükran gününde; Türk Polis Teşkilatı’nın her kademesindeki güzide mensuplarını takdirle selamlıyor, gece gündüz demeden toplumun huzur ve güvenliği için ülkemizin dört bir tarafında fedakarca çalışan Emniyet Teşkilatımıza sıhhat, afiyet, güç ve kuvvet diliyorum.

Tarihi şan, şeref ve başarı ile dolu Emniyet Teşkilatımızın görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyor, bugüne kadar büyük bir özveri ve hizmet aşkıyla Gelibolu’muzun bir huzur şehri olması için çalışan Emniyet Teşkilatımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Ülkü Ocakları olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Türk Polis Teşkilatı’nın bu kutlu vazifesinde yürekten dualarımızla birlikte her zaman ve her koşulda yanlarında olduğumuzu gururla ifade ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, 176 yıldır büyük bir özveriyle çalışan Emniyet Teşkilatımızın Polis Haftası’nı ve 10 Nisan Polis Günü’nü gururla kutluyor, görevi başında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum. Görev başındaki tüm Emniyet Teşkilatımıza üstün başarılar ve esenlikler diliyorum.” İfadelerine yer verdi.