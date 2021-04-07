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CHP’den istifa eden İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti’ye katıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP’den istifa eden İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti’ye katıldı. Önder’in rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “AK Parti sevdası millet, sermayesi değerlidir. Hayırlı olsun” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder’in AK Parti saflarına katılması ile ilgili, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, “AK Parti sevdası millet, sermayesi değerlidir.
40 yıldır siyasetin içinde, 4 dönem CHP Merkez İlçe Başkanlığı ve CHP Çanakkale İl Başkanlığı yapan, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın rozetini takmasıyla AK Parti ailesine katıldı. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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