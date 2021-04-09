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Sanayi Sitesindeki Üst Yapı Çalışmalarında Sona Gelindi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sanayi sitesinde üst yapı çalışmaları son aşamaya geldi. Ekipler imar planına göre yolları genişletmeye, meydanları düzenlemeye devam ediyorlar. Ofis 4.Aralık Sokak üst yapıya hazır hale getiriliyor.
Haber: Caner AKŞİT

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