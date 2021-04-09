Vicdansız Sürücü’nün Ezdiği Köpeği Belediye Ekipleri Kurtardı

Önceki gece saat 21:30’da 26 Kasım Caddesi’nde hız yaparak araç kullanan vicdansız sürücü, çarparak yolun kıyısına savurduğu köpeği bırakıp kaçınca;yol boyundaki apartman sakinleri köpeğin acı feryatlarını duyunca pencerelere çıktılar.

Bu sırada, olayı gören bir hanımında komşularına haber vermesiyle başlayan kurtarma operasyonuna geçildi.

Belediyeyi arayan vatandaşlar belediyeden yardım isteyince 15 dakikada olay yerine önce belediye nöbetçi zabıta ekibi ardından da belediye veteriner hekimi geldi.

Derhal köpeği veterinerlik hekimi aracına alan personel barınağa götürmeden önce olay yerinde ilk müdahaleyi yaptılar.Veteriner önce yaralı kırık ayağı kontrol altına alarak, kanamayı durdurdu ve barınağın sıcak bir odasına hayvanı yatırdılar.

Yapılan erken müdahale ile hayvan hem acıdan hem de sakat kalmaktan kurtarıldı.

Yağmur altında yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yapan ekipler, apartmanların penceresindeki vatandaşlarca alkışlandılar. Haber: Recep YÜZÜAK