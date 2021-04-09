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Tazgahlar Bol ve Ucuz Balığa Kavuşacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Balık av sezonunun bitmesine 7 gün kala tezgahlardaki balık çeşitliliği azalmaya başladı.Fiyatların şuanda yüksek seyrettiğini söyleyen balıkçı tezgahtarları, yasak başladıktan sonra tezgahlarda daha canlı, daha güzel ve daha ucuz olta balıklarının yer alacağını bildirdiler.1 Eylül’de başlayan balık av sezonu , 15 Nisan’da sona erecek.Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz’de profesyonel tekneler ile balık avlanmayacak.Balık sezonunun bitmesine sayılı günler kala tezgahlardaki balık çeşitliliğinin azalmaların olduğunu fiyatların ise yüksek seyrettiği görüldü.Haber: Ali GEZER

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