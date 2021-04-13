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Bölge Trafik Kuş Uçurtmuyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Bölge Trafik İstasyonu şehre girişlerde sıkı bir denetim yaparak İstanbul istikametinden gelen tüm araçları hem hız hem de HES Kodu ve izin belgelerini kontrol ederek trafiğe devam etmelerine müsade ediyor.
Gece- gündüz demeden çalışmalarını sürdüren bölge trafik polisleri izin belgesi bulunmayan HES kodu riskli olan araç sürücülerinin kontrol altına alınması için çalışmalar yapıyor.Haber: Caner AKŞİT

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