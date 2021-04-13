Turan’dan Çanakkale 2. Merhale İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı ile ilgili Açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yapımı devam eden Çanakkale 2. Merhale İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Arıtma tesisinin tamamlanması ile Çanakkale’nin 2045 yılına kadar içme suyu probleminin kalmayacağını ifade eden Turan: “Yatırımlarla ülkemiz adeta çağ atladı. Dur durak bilmeden Çanakkale’miz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 18 yılda özellikle sulama ve içme suyu anlamında şehrimize birçok yatırım yapıldı. Bu zaman diliminde şehrimize 20 baraj ve 8 gölet inşa edildi. Son olarak ‘Çanakkale 2. Merhale İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı’ işi DSİ Bölge Müdürlüğümüzce 22.11.2017 tarihinde ihale edilerek mevcut arıtma tesisine bitişik arazi üzerinde yapımına başlanılmıştı. Söz konusu arıtma tesisinin fiziki gerçekleşmesi şu anda % 80 civarında. Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğümüzce 2021 yılında işe ayrılan yaklaşık 25 milyon lira ödenek ile işin tamamlanması hedeflenmektedir. Arıtma Tesisi İnşaatının tamamlanmasıyla Atıkhisar Barajı’ndan alınacak ham suyun arıtılması, memba kalitesindeki suyun Çanakkale il merkezi, Kepez, Dardanos ve Güzelyalı’ya verilmesi ile 2045 yılına kadar içme suyu probleminin kalmayacağını söyleyebiliriz.

Bu önemli yatırım, bir süredir takip ettiğimiz, Sayın Ülgür Gökhan ile görüşmelerimizde değerlendirdiğimiz bir konuydu. Kurumlarla çalışmalarda bir türlü istenilen uyumu yakalayamayan, yatırımlarla değil, sürekli siyasi polemiklerle gündem olan belediye anlayışına rağmen, bu projenin hayata geçmesi oldukça kıymetli.

Bizler söz konusu Çanakkale ise parti ayrımı yapmaksızın şehrimize hizmetlerin ulaştırılması için her türlü sorumluluğu alıyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile beraber hemşehrilerimize yatırımların ulaştırılması adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.