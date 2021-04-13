Gelibolu Belediyesi Ekiplerinden İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

Gelibolu Belediyesi ekipleri dayanışma ve paylaşımın zirve yaptığı ve önümüzdeki hafta başlayacak Ramazan ayı öncesinde ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için Gelibolu Belediyesince hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına başladı.

Ramazan ayına günler kaldı. Ramazana kısa süre kala Gelibolu Belediyesince yardıma muhtaç aileler belirlenip, gıda kolileri geçtiğimiz gün yerlerine ulaştırıldı.

Son gıda zamları ile birlikte temel ihtiyaç ürünlerinde de fiyatlar ciddi oranda arttı. Yağ, yumurta, bakliyat ve diğer ürünlere gelen fahiş zamlar sonrası vatandaşlar, Ramazan ayını nasıl geçireceklerini düşünürken Gelibolu Belediyesi gıda yardımlarına başladı.Haber:Seda LİMAN ZENGİN