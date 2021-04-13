GÜNCEL HABERLER 

Nalbant’tan Ramazan Ayı Tedbirleri

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Ramazan Ayı Tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulundu.Nalbant açıklamasında; “
Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak? Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecektir. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecektir.
Bilginize sunar, Hayırlı Ramazanlar dilerim” açıklamasında bulundu.
Haber:Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

GÜNEŞHAN ARSOY’UN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

buyukzafer 0

‘Özacar “Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi”ne Katıldı

buyukzafer 0

Hedef İnşaattan Gelibolu için Gerekli Bir Proje Uygulamaya Konuldu

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.