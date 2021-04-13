Nalbant’tan Ramazan Ayı Tedbirleri

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Ramazan Ayı Tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulundu.Nalbant açıklamasında; “

Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak? Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecektir. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecektir.

Bilginize sunar, Hayırlı Ramazanlar dilerim” açıklamasında bulundu.

Haber:Ali GEZER