GELİBOLU SANAYİ SİTESİ GENEL KURULU YAPILDI

Seçimli Olağan Genel Kurulda Tamer ALTUNAY tekrardan oy birliği ile başkan seçildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Altunay; öncelikle pandemi nedeni ile hava şartları da uygun olduğu için genel kurulumuzu açık havada yaptık. Site yönetimine 11. kez başkan olarak seçiliyorum. Bu toplam 21 sene gibi bir süreç, çok uzun bir süre, bu sürecin bu kadar uzun olmasının nedeni hep proje üretmemiz ve yapılanların zaman almasıdır.

Yönetime girdiğimizde, sitenin arazisi yasal hali ile tarla konumunda idi. 33 tarla birleştirildi tek tapu oldu. Ruhsatlarımız yoktu, inşaat ruhsatları yoktu site gerçek anlamda gece kondu hüviyetindeydi, şimdi her şey yasal.

Dört bir yandan çukurda olan sitemizin tek bir su çıkışı(kanalı) vardı. Şimdi 8 adet 2 dereye su çıkışları yapıldı. 140 dükkânımız vardı şuan her şeyi ile yasal 320 dükkân ve dükkan yerimiz var.

Yollarımız yoktu, 2006 da 1. kısım yollarımız site imkânları ile yapıldı. Rezerve alanlarımızdaki alt yapı çalışmaları tamamen bitti. Şu an Belediyemiz üst yapı yani yol çalışmalarını bitirmek üzere

Bunları anlatmamdaki neden şu; bunları ve daha birçok şeyi yapmak süreç aldı. O yüzden bu kadar uzun bir süreç görevde kalma durumunda kaldık. Asıl önemli konu; bu işler gerçekleştirilirken yönetimim, tüm ortaklarımız, eski yöneticilerimiz el ele verdik her ortağımız, kiracılarımız bir yönetici gibi hizmet verdi destek oldu.

Tabi ufak tefek muhalefette oldu, olması da lazım zaten. Şimdi Trakya’ nın fiziki olarak, yasal olarak örnek gösterilen sanayi sitesi olduk. Bunlar gerçekleşirken tüm zamanların Kaymakamları, Belediye Başkanları, Kolordu Komutanları, tüm zamanların Milletvekilleri, Siyasi İlçe Başkanları ciddi destekler verdiler. Hepsine site yönetimi ve esnafı adına teşekkürü borç biliyorum.

Şimdi önümüzde birkaç önemli projemiz daha var. İlk işimiz idari binasının yıkılması ve yerinin Milli Eğitime verilerek Çıraklık Eğitim Merkezinin daha sağlıklı verimli ve güvenli bir binaya kavuşması. Site içindeki caminin yasal konuma geçirilmesi, sitenin tüm çevre duvarlarının yapılması, güvenlik tedbirlerimizin alınması.

Bunlar yapılırken; yanımıza aldığımız genç arkadaşlarımızla bilgi ve tecrübemizi paylaşarak bu hizmetin devamlılığını sağlamak olacaktır Tüm kamuoyuna saygılarımızla.

Haber: Hilal GEZER