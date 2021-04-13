Yeri Geldikçe

Bir zamanlar bir bakan;

“Eğer bugün biz FETÖ – PKK belasını yaşıyorsak bunun sebebi, geçmişte inanca, dindarlara dönük baskıcı, tekelci Kemalist anlayıştır”

Bugün”Efendim şöyle oldu, böyle oldu” diye eleştirmeye kalkışıyorlar.

Sizsiniz bunun sorumlusu demişti.!

Oysa,Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün yaşadıklarımızın nedenini 17 Aralık 1927 tarihinde Ankara’da müthiş bir öngörüyle şöyle açıklıyor.

“Biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil, bilakis bu tip yapılar din ve devlet düşmanı oldukları,Selçuklu ve Osmanlıyı batırdıkları için yasakladık.” diyor.

Ve nitekim aradan 90 yıl geçtikten sonra bir cemaat, bu Cumhuriyeti yıkmak için, milli iradeye son vermek için, bünyesine aldığı TSK’lı bazı hainlerle dış destekli rejimi yıkmaya yettendiler.

Bir taraftan FETÖ,bir taraftan PKK bu ülkeyi ABD ye teslim etmek için çalışmadımı, hala da çalışmıyor mu?

Bugün, artık bu tekke ve zaviyelerden, her biri ayrı telden çalan ve asla gerçek dinimizi uygulamayanlardan kurtulamayız.

İşte ben onun için;

Atatürk, Atatürk diyorum…

Bu devletin tarikatlarla, cemaatlarla yönetilmeyeceğini inanıyorum.

ABD değilmi yüzlerce TIRla Ortadoğu’ya silah- cephane taşıyıp, yanıbaşımıza devlet kurmaya çalışan.

ABD değilmi FETÖ’yü bağrında barındırarak kollayan, koruyan.

ABD değilmi, TC’ye, aldığı paraya rağmen uçaklarını vermeyen, anbargolar uygulayarak Kıbrıs’ta, Suriye’de, Irak’ta bize tuzaklar kuran…

Bizim birbirmizi çok çok sevmeye, konuşarak anlaşmaya, birliğimizi beraberliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var.

Dini inançlarımız bizim olmazsa olmazımızdır.

Onlar bizim manevi güç birliğimizdir.

Biz vatan, bayrak ve din aşkıyla, Çanakkale Boğaz Savaşı’nda o dev ordularla “DUR!”dedik.

Gelibolu Kara Savaşlarında bir gece yarısı kaçmalarına neden olduk.İstiklal Savaşını yine bu duygularla kazandık.

Önce komşularla yaşayacağımızı düşünerek, onlarla iyi geçinerek; sonrada dünya da çıkarlarımız doğrusunda akılla, izanla, el ele, kol kola politikalar üreterek milletçe birlikte yürümeliyiz. Recep YÜZÜAK