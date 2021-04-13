TURAN VE İSKENDEROĞLU’NUN RAMAZAN AYI MESAJI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ramazan ayı dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı. “Rahmeti, fazileti, affı ve bereketi bol, on bir ayın sultanı Ramazan ayına erişmenin mutluluğu içindeyiz. Ramazan ayı bizlere kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin önemini, paylaşmanın ve dayanışmanın mutluluğunu hatırlatan en güzel vesilelerden biridir. Ramazan ayının manevi ikliminden istifade etmeye gayret ederken, bu mübarek ayda millet olarak sahip olduğumuz kadim değerleri doya doya yaşama imkanı buluruz. İçinde bulunduğumuz salgından dolayı, daha önceki yıllardan farklı bir süreç yaşıyor olsak da aynı sofranın etrafında kalabalık iftarlar ve sahurlar yapamayacaksak da Ramazan ayı güzellikleriyle bizlere manevi bir atmosfer yaşatacaktır.

Bu duygularla, Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Ramazan ayını tebrik ediyor; bu mübarek ayın tüm insanlığa huzur, sağlık ve esenlik getirmesini niyaz ediyoruz.”