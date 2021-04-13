ALLAH’A SIĞINMANIN EN GÜZEL İFADESİ

Bir insan için en büyük kayıp, kendini kaybetmektir.Heva ve heveslerin esiri olmaktır.Bir insan için en büyük mahrumiyet, Allah’ın engin rahmetine sığınmaktan kendini mahrum bırakmaktır.

Yüce Rabbimiz, bizleri bu tehlikeden koruyacak, zarar ve hüsrana uğramaktan kurtaracak hayat yüklü Kerim bir kitap indirmiştir.Kendisine en güzel şekilde kul olmamızın yollarını göstermiştir.Özellikle Yüce Kitabımızda bizlere hediye ettiği Felak ve Nas isimli iki muhteşem surede kendisine sığınarak yaşamayı öğretmiştir.Bu yüzdendir ki Peygamberimiz (s.a.s), istiazenin yani Allah’a sığınmanın en güzel ifadesi olarak nitelediği bu iki sureyi çokça okumamızı tavsiye etmiştir.3

Felak ve Nas Sureleri, tevhid inancımızın, Allah ‘a teslimiyetimizin özlü bir ifadesidir.O’nun rızası ve himayesini talep ederek yaşama kararlılığımızın göstergesidir.Felak ve Nas’ı okuyarak, her türlü şer ve kötülükten, karanlıklar içerisinde yolumuzu kaybetmekten Rabbimize sığınırız.

Haset ve öfkenin ; kin ve nefretin, batıl ve hurafenin, vesvesenin eseri olmaktan O’na iltica ederiz.Art niyetlilerin , kem gözlülerin, kalbi kararmış, vicdanı taşlaşmışların şerri karşısında O’ndan yardım isteriz. Fitne ve fesat tohumları ekenlere; duygu ve düşünceleri ifsat ve istismar edenlere karşı O’nun nusret ve inayetini talep ederiz.Biliriz ki kendimizi güvende hissedeceğimiz yegane sığınamız Rabbimizdir.

Felak ve Nas sureleri bizlere her daim mumince bir duruşu, şuurlu bir hayatı öğütlemektedir.Zira bizlere düşen sadece darlıkta, zorlukta, çaresizlikte , hüzünlü ve kederli anlarımızda değil; varlıkta ve bollukta , neşe ve sevinçte, en güçlü anımıza da Allah’a sığınmaktır. O’nun kudretini tefekkür etmek, zihnin istiazesidir. O’nun merhametini, af ve mağfiretini gönülden talep etmek, kalbin istiazesidir.O’nun yüceliğini içimizden geldiği şekliyle kelimelere dökmek ise dilin istiazesidir.Şu kadar var ki; zihnin, kalbin ve dilin bu istiazesine , yani Allah’a siğınmasına bütün bir beden iştirak etmelidir.Zira bizi Rabbimiz nezdinde asıl değerli kılan, salih amellerimizdir.

Felak ve Nas Sureleri inancımızı, duygularımızı, çaresizliğimizi istismar etmek isteyenler karşısında bizlere ferasetli ve basiretli olmayı öğretmektir.Hiçbir faniye değil, sadece Allah’a kul olmayı öğretmektedir.Zira herkes bizi terk etse de bizi duyan, daima güvenip dayanabileceğimiz O değil midir? Rabbimiz, kendisine samimiyetle açılan elleri, gönülden yakarışları hiç karşılıksız bırakır mı? Affına, merhametine sığınanları, rahmet kapısını çalanları hiç mahrum ve mağdur eder mi? Yeter ki, gönüller samimiyetle sadece O’na yönelsin.Diller , içtenlikle O’nu yüceltip O’na yalvarsın ,Eller, yürekten O’na açılıp sadece O’ndan açılıp sadece O’ndan istesin.

Yazımızı, Peygamberimiz(s.a.s) ‘in bizlere öğrettiği istiaze dualarıyla bitirelim:

“Her türlü kem nazardan,şerden ve şer sahiplerinden Allah’ın tam kelimelerine, O’nun sonsuz iradesi ve hükmüne sığınırız.”4

“Allah’ım! Kulağımızın şerrinden, gözümüzün şerrinden, dilimizin şerrinden, kalbimizin şerrinden, heva ve heveslerimizin şerrinden sana sığınırız.” 5

“Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten,korkaklıktan, kabir azabından sana sığınırız.”6

Hazırlayan: Diyanet İşleri Başkanlığı

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yıl:2018