İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Menekşe Sokak’ta devam eden üst yapı çalışmalarını Başkan Özacar yerinde inceledi.Özacar; “Pandemi sürecinde çalışmalarımızı halkımızın sağlığına yönelik tedbirlere yoğunlaştırırken, planlamasını yaptığımız faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Menekşe Sokak’ta devam eden üstyapı çalışma alanını gezerek faaliyetleri yerinde inceledim.”dedi.
Haber: Caner AKŞİT
MENEKŞE SOKAKTA ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Menekşe Sokak’ta devam eden üst yapı çalışmalarını Başkan Özacar yerinde inceledi.Özacar; “Pandemi sürecinde çalışmalarımızı halkımızın sağlığına yönelik tedbirlere yoğunlaştırırken, planlamasını yaptığımız faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Menekşe Sokak’ta devam eden üstyapı çalışma alanını gezerek faaliyetleri yerinde inceledim.”dedi.