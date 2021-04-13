GÜNCEL HABERLER 

MENEKŞE SOKAKTA ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Menekşe Sokak’ta devam eden üst yapı çalışmalarını Başkan Özacar yerinde inceledi.Özacar; “Pandemi sürecinde çalışmalarımızı halkımızın sağlığına yönelik tedbirlere yoğunlaştırırken, planlamasını yaptığımız faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Menekşe Sokak’ta devam eden üstyapı çalışma alanını gezerek faaliyetleri yerinde inceledim.”dedi.
Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Gelibolu Yemekleri Görücüye Çıkıyor!

buyukzafer 0

ESNAF GIRTLAĞINA KADAR BORÇLU

buyukzafer 0

İDDİALAR DOĞRU MU?

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.