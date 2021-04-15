Yeri Geldikçe

Eğer bugün 59 yıldır gazetelerde yazılar yazabildiysem.20 yıldır kitaplar yazabildiysem.

Görüşlerimi, fikirlerimi korkmadan dile getirebiliyorsam.

Köy Enstitülerinin kaldırılmasından sonra, öğretmen okullarına girmiş olsamda, aynı program ve aynı dersleri okuyarak mezun olmamdandır.

Atatürk İlkelerini özümlemişsem…

Demokratik,laik ve sosyal hukuk devletini…

Ve bağımsız yargıyı savunuyorsam…

Erkler ayrılığına inanmışsam…

Batı uygarlığını aşmayı hedef seçmişsem…

Bunları bana Savaştepe Öğretmen okulu öğretmiştir.

Din derslerimi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu bir bayandan 3 yıl aldıysam ve bugün onun dediği gibi davranıyorsam, helali, haramı, Allah’ımı, Kur’an’ı tanıyor ve onlara tapıyorsam bunları ailemden ve bu okuldan öğrendim, öğretildim.

Bu okullar kimleri okutuyorlardı biliyor musunuz? Yüzde 75 köy çocuklarını,yüzde 25 şehir çocuklarını çok ciddi sınavlarla alırlardı.O zamanlar sorular satılmazdı, çalınmazdı.

Devlet burada okuttuğu çocuklara evlat şefkatiyle bakardı.

Hocalarımız hepsi bir babaydı.İdolümüzlerdi…

60 yıldır ağaçlara aşı yapabiliyor, meyvayı verime, kuvvete budayabiliyorsam, gursağı tıkanan tavuğu ameliyat edebiliyorsam onlarıda bu okulda öğrendim.

Elim testere, çekiç, keser tutuyorsa, acil bir durumda kesilen bir yerime dikiş atabiliyorsam, pansumanımı yapabiliyorsam, onuda bu okulun sağlık dersinde öğrendim, atölyelerinde öğrendim.

Kitap okumayı çok seviyorsam, onuda bu okulun devasa kütüphanesinde öğrendim.

Muharrem Hocamdan hayvancılığı, tarla ziraatini, Rahmi Beyden arıcılığı çiçekciliği,Mehmet Hocamdan meyvacılığı,Kemal Hocamdan 3 yıl resim zayıf iken 10 almayı, çok iyi resim yapmayı burada öğrendim.

Sosyolojiyi, Türkolok Sayit Ahmet Arvasi Hocamdan,Psikoloiyi, Eğitim Psikolojisini Mustafa Hıcamdan, Metodu Mehmet Ural’dan , Fiziği Ke…. Hocamdan bu okulda öğrendim.

Tarihi Osman Beyden, Türkçeyi Ali Beyden, Marangozluğu Ömer Hocadan, insan sevmeyi, sporu sevmeyi Mehmet Duru ve Zekai Beyden öğrendim.Ve daha birçok şeyi sevmeyi Atatürk’ün bu ülkeyi nasıl kurduğunu bu okulda öğrendik biz.

Bu okullar Atatürk’ün eseridir.Kuruluşları ise maalesef 1940 yılına kalsada, onun Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in eseridir.

Hasan Ali Yücel Trabzonlu’dur.Bugün Trabzonlular onun Beşikdüzü çıkışlılarını tanısalar…

Türkçeye çevirdiği dünya klasiklerini okusalar..

Ben Hasan Ali Yücel’in bu eserlerinin devamı olan öğretmen okullarında okumanın mutluluğunu yaşayan çocuklarındanım…

Bu okullarda bulunan hocalarıda bize bağımsızlığı, vatan severliği, Bayrak sevgisini, din, dil, ülkü birliğinide öğrettiler.Ruhları Şad olsun.Nurlar içinde olsunlar…