Fide Satışları Başladı

Baharın gelmesi ile vatandaşlar bağ bahçe ile ilgilenmeye başladı. Bununla birlikte fideler satışa girdi. Domates, biber, salatalık fidelerine ilgi artarken fide fiyatları bir lira ile 1,50 kuruş arasında değişiyor.

Marmara fidecilik sektöründe faaliyet gösteren Tayfun Marmara ve Emin Marmara fide ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

Sertifikalı ve yerli tohumlardan üretilen fideleri müşterilerine sunan Tayfun Marmara, her yıl on binlerce fidenin toprakla buluşmasını sağlıyor.

Yerli tohumlardan üretiliyor

İlçemize bağlı Bolayır sahil boyunda ailesiyle seracılık yapan Tayfun Marmara 60 yıllık baba mesleğini devam ettiriyor.Babadan oğla seracılık yaptıklarını ifade eden Marmara yaptığı açıklamada, “Bu yıl tüm fidelerimiz, yerli tohumlardan üretilen fideler. Önceki yıllarda sattığımız fideler yabancı tohumlardan üretiliyordu. Fideler tüplü olduğu için tutmama ihtimali çok düşüktür. Fidelerin satışını yaptığım gibi yayımını da yapıyorum. En önemlisi fideler hormonlu değil. Tamamen organik. Fazla ürün verdiği için de çok avantajlı. Her bir fide sertifikalıdır. Mesela aşılı bir domates fidemiz var. Tek kökten 20 ila 40 kg arasında verim elde edilebiliyor. İki koldan çıkıyor ve boyu 3 metreye kadar ulaşabiliyor. Vatandaşımıza koltuk alma dediğimiz budama yöntemini de gösteriyorum. Yıllık aşağı yukarı 50 bin fide satıyorum.” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN