TURAN ODA BAŞKANLARIYLA TBMM’DE BİRARAYA GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ünal Özcan, Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Demir ve Çan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün ile TBMM’de bir araya geldi.“Esnaflarımız başımızın tacıdır.” diyen Turan:” Değerli başkanlarımız ile Gazi Meclisimizde bir araya gelerek, esnafımızın sorunlarını ve taleplerini tekrardan değerlendirme fırsatı bulduk. Pandeminin başından beri devletimiz, diğer tüm ülkelere örnek olacak şekilde öncelikle insan sağlığı diyerek, salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için tüm gücüyle vatandaşlarımızın yanında oluyor. Salgın tedbirleri nedeniyle esnaflarımızın yaşadıkları sıkıntıların farkındayız. Bugüne kadar sadece sosyal koruma kalkanı altında verilen karşılıksız desteklerin tutarı 60 milyar TL’yi aşmış durumda. Bundan sonraki süreçte de esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.