1915 Çanakkale Projesi Otoyol Ekibi Can Dostları Çamur Deryasından Kurtardı

İlçemize bağlı Bolayır altında yazlıkların arasındaki bir alanda ,Gelibolu Dost Patiler Derneği 27 sokak köpeği ile 25 kediye bakıyordu .

Bakılan köpekler bu alanda çamur içinde kalması nedeniyle Dost Patiler Derneği üyesi Jülide Gençay Fincancı’nın ricası üzerine bu çamurlu alan 1915 Çanakkale Projesi Otoyol Ekiplerince düzenlendi ve can dostları çamur deryasından kurtardılar.

Bu ekip kamyonlarını, iş makinelerini ve çalışanlarını hayvanların çamur olmayan ve daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için seferber etti ve dernek için çok büyük bir iş olan bu alanın düzenlenmesi onlarca kamyon dolgu malzemesi taşıyarak iş makineleri ile yapıldı.

1915 Çanakkale Projesi Otoyol ekibi, sayesinde bu bölgede yaşayan sokak köpekleri ve kedileri artık çamur deryası olmayan bir alanda yaşayacaklar .

Gelibolu Dost Patiler “Çağrımıza kayııtsız kalmayıp , destek vererek bu alanın düzenmesini yapan 1915 Çanakkale Otoyol Ekibine ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz.”mesajını ilettiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN