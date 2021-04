OSMANLI’DA KAHVEHANELER VE KAHVE KÜLTÜRÜ (2)

KAHVEHANELERE GELEN YASAKLAR

Osmanlı döneminde kahveler birkaç kez kapatılmış, hatta bir seferinde Eyüp ve civarında 120 kahve yıkılmıştır. Kahvehaneler en çok IV. Murat döneminde zarar görmüşlerdir. 26 Ağustos 1633’te Cibali’de başlayan ve şehrin de önemli bir kısmını etkiyelen büyük bir yangının bir kahvehaneden tütün içilmesi sonucu çıktığı söylemlerinin yayılması üzerine 2-3 Eylül 1633’deki bir fermanla tüm Osmanlı şehirlerinde kahvehaneler yasaklanmıştır.

Osmanlı Devleti’nde kahvenin içilmesinden çok kahvehanelerin merkezi otoriteye karşı bir eleştiri odağı olmasıyla ilgili olarak buralarda uygulanan ilk yasaklama, Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520–1566) Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin kahvenin haram olduğu yolunda verdiği fetvalar aracılığıyla olmuştur.Kahvehanelere gösterilen ilgi sonucu dehşete düşen din adamlarının da Şeyhülislam’ı yalnız bırakmayarak ve bu içeceğe cephe aldıkları görülmüştür. Ne olduğu tam olarak bilinmeyen bu yeni madde, uyuşturucu muamelesi görmüş ve Kur’an’da hiçbir bilgi yer almamasına rağmen sözde kömürleşme derecesinde kavrulan her şeyin Müslümanlık’ta haram sayılacağı bahanesiyle Seyhülislam Ebussuud Efendi ve din adamlarınca yasaklanmıştır. Bir rivayete göre ise yine bu dönemde kahve taşıyan gemiler dipleri delinerek batırılmıştır.

Kanuni Dönemi’nden farklı olarak bazı tarihçiler ilk kahve yasağının uygulandığı devre olarak III. Murat (1574–1595) dönemi’ni gösterseler de, Ekrem Işın eldeki tarihi bilgilerin ve fermanların bu yasağın II. Selim (1566–1574) zamanında uygulandığını gösterdiği vurgulamaktadır:

XVII. Yüzyıl sonlarına doğru devlet erkanının toplantılarında davet edilenlere ikramda kullanılması, kahveyi tekrar gündeme getirdi. Bu da tekrar kahve tüketiminin artmasına neden oldu.

KAHVENİN HALK ARASINDAKİ YERİ

Kahve yaygınlık kazandıktan sonra önce kahvehaneler açıldı daha sonra evlerde de kahve içilmeye başlandı. Gelen misafirlere kahve ikram edilirdi. Erkekler akşamları kahvehanelere giderlerken kadınlar da kendi aralarında evlerde toplanıp kahve sohbetleri yaparlar kahve falı baktırırlardı. Kahveyi yapmak da sunmak da ayrı bir beceri olarak görülüyordu. Çocuklara ise asla kahve verilmez isteyen çocuklara da “Çocuklar kahve içmez yoksa Arap olur” diye korkuturlardı. Hatta kız istemeye gidildiğinde “Allah’ın emriyle peygamberin kavliyle” diye başlayan kız isteme seramonisi mutlaka kahve eşliğinde yapılırdı. Kahvenin istenen kız tarafından pişirilmesi bir gelenek haline gelmişti. böylece kahvenin lezzeti genç kızın becerisinin göstergesi olarak kabul edilirdi. Ayrıca yine kahveyi kızın taşıması ve onun taşımadaki ustalığı, kızı isteyen aile tarafından gözlemlenirdi ve kendileri için iyi bir gelin olup olmayacağı hakkında ilk intiba burada oluşurdu. Osmanlı’dan beri süregelen bu gelenekler günümüzde hala devam ettirilmektedir.

KAHVEHANELERDE SOSYAL YAŞAM

Kahvehaneler mimarileri daha çok sohbet etme işlevi üzerine kuruluydu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, XVI ve XVII. Yüzyıllarda çok zaman yıkıma uğrayan, terkedilmişliğe bırakılan yerler olduğu için mimarileri hakkında ancak XIX. Yüzyılda Melling, Allom, ve Walsh’ın yaptıkları gravürlerden bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu tarihten önceki döneme ait pek fazla bilgi olmadığını söyleyebiliriz.

Genel olarak Osmanlı kahvehanelerinin önemli özellikleri, giriş mekanı, ana mekan, oturma yerleri ortada ise tüm mekana hakim bir havuz ya da şadırvan, ocaklık ve onun karşısında 3-4 basamakla çıkılan, etrafı parmaklıklı 15-20 kişinin oturabildiği kerevetli baş sedir bulunurdu.

Bu yüksekteki sedirlik denen yere kahvenin müdavimlerinin çok nüfuzlu olanları otururlardı. Tiryakiler de baş sedirin yayındaki yerde otururlardı. Ocak başında fincanlar, bardaklar diğer kahve takımları olan tepsiler marpuçlar tümbeki ve nargileler bulunurdu. Bu mimariye sahip bir kahve Gelibolu’nun Karainebeyli Köyü’nde hala varlığını sürdürmektedir ve şu an restorasyonu yapılmıktadır.

Kahvehanede herkes birbirini tanır kahveci herkesin damak tadını bilir kimin sade kimin orta içeceğini bilirdi. Kahve sunmanın bile bir adabı vardı. Masada oturan kişi sayısına göre istenen kahve tepsiye konur, yine her fincan için su konulur ve mutlaka fincan sapları o kişiye çevrilerek sunum yapılırdı. Fincanın sapı başka tarafa bakıyorsa müşteri alınganlık yapar o kahveyi içmez ve kahveciye “Bu kahvenin sapı Ahmet ağaya bakıyordu ben de onun sandım” gibi laflarla kahveciyi utandırırlardı.

Geceleri kahveleri gezen meddahlar, orta oyuncuları bazı gösteriler yaparlardı. Bir kalasa çakılmış keskin uçları çok sivri çivilere yatıp üzerine adam çıkaranlar, kılıç yutanlar, perde kurup Karagöz oynatanlar, orta oyuncuları, yılanlı adamlar, tavşan ve kuşlara niyet çektirenler, halkı güldürüp tepsi gezdirip para toplarlardı. Kahve gösterileri kültürün bir başka parçası olmuştu. Yine hikaye anlatıcıları vardı. Bunun yanında beli ağrıyanın belinin çekildiği, yağmura kısan komşunun çocuğunun düğününün yapıldığı, doktorun muayene ettiği, ya da dişi ağrıyanın dişini çekme mekanıydı. Köy ve mahalle kahveleri büyüklere saygı gösterilen mekanlardı.

Kısacası kahveler bazen mahalle sakinlerinin birbirlerinden haber aldıkları, dedikoduların yapıldığı yerler olsalar da, çoğu kez mahalle insanının naifliği ve birbirlerini tanımasıyla tüm sorunlar kahvelerde çözülürdü. Tıpkı mahallenin dernek binaları gibiydiler.

SONUÇ OLARAK: Kahve ve kahvehanelerin doğudan batıya başlayan yolculuğu 19. Yüzyıldan itibaren tersine döner ve o eski mimarideki kahvelerin yerini süslü, dekorasyonlu kahveler almaya başlar. Şimdi ise kahveler de içindeki mimari de Osmanlı kahvehanelerinden çok farklı. Ne var ki çok değişmiş de diyemeyiz bu gün yine kahvehaneler kadınların değil içine girip sosyalleşebildiği, önünden bile geçemediği yerlerdir. Erkekler için ise yine buluşma yerleridir, vakit öldürme yerleridir, Hatta bir çok erkek için bağımlı olunan yerlerdir.

Konuk Yazar: Akademisyen Aydan YÜZÜAK