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KAPANDIK ve KARARDIK…!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İllede Türkiye Şampiyonası mı olacağız.?
Bu ikincilik yeter de artar bize

1-Herkesin ayağını denk alması lazım hala ders almadık.Olmayacak şeyleri bahane ederek (Ekmek almaya gidiyoruz, ilaç almaya gidiyorum, bankaya gidiyorum vb…) bahaneler uydurarak sokaklara çıkan maskesiz , mesafesiz umursamazca biraraya gelenlere sesleniyoruz.
2- Bu adamlara ceza uygulaması yapmayanlara da sesleniyoruz…!
Üç aydır kaç kişiye ceza işlemi yapıldı.? Kaç bin kişi kentte , köyde MESAFEYİ – MASKE’yi ihmal ederek inatla yasakları deldi..?
3- Israrla yazmamıza ve belirtmemize rağmen neden biraraya hergün gelen hiçbir kurala uymayan topluluklara kaç yüz kişiye ceza yazıldı.?
4-Sizin iyi niyetlerinizin istismar edilmesinin sonucu hergün ilçemizde artarak devam eden pozitif vaka sayılarını neden açıklamıyorsunuz.? Açıklayın belki ürkerler…
Salgın o kadar hızlı yayılıyor ki artık maddi durumu iyi olan birçok kişi İstanbul ,Çanakkale, İzmir gibi özel hastanelere gidiyorlar.Artık yaş farkı yok 30’unu da, 60’ını da bakmıyor COVID-19 ..Haber: Recep YÜZÜAK
 

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Hayallere Son 3 gün kala !..

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