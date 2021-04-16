KAPANDIK ve KARARDIK…!

İllede Türkiye Şampiyonası mı olacağız.?

Bu ikincilik yeter de artar bize

1-Herkesin ayağını denk alması lazım hala ders almadık.Olmayacak şeyleri bahane ederek (Ekmek almaya gidiyoruz, ilaç almaya gidiyorum, bankaya gidiyorum vb…) bahaneler uydurarak sokaklara çıkan maskesiz , mesafesiz umursamazca biraraya gelenlere sesleniyoruz.

2- Bu adamlara ceza uygulaması yapmayanlara da sesleniyoruz…!

Üç aydır kaç kişiye ceza işlemi yapıldı.? Kaç bin kişi kentte , köyde MESAFEYİ – MASKE’yi ihmal ederek inatla yasakları deldi..?

3- Israrla yazmamıza ve belirtmemize rağmen neden biraraya hergün gelen hiçbir kurala uymayan topluluklara kaç yüz kişiye ceza yazıldı.?

4-Sizin iyi niyetlerinizin istismar edilmesinin sonucu hergün ilçemizde artarak devam eden pozitif vaka sayılarını neden açıklamıyorsunuz.? Açıklayın belki ürkerler…

Salgın o kadar hızlı yayılıyor ki artık maddi durumu iyi olan birçok kişi İstanbul ,Çanakkale, İzmir gibi özel hastanelere gidiyorlar.Artık yaş farkı yok 30’unu da, 60’ını da bakmıyor COVID-19 ..Haber: Recep YÜZÜAK

