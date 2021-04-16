İŞSİZLER ORDUSUNA ONLARDA KATILDILAR

ETMEYİN EYLEMEYİN LÜTFEN bu sözden anlamayanlara gereğini yapınız.

Lokantalarda ve Kafelerde çalışan garsonlar ücretsiz olarak çıkarıldılar.

Birçoğunun Kapılarını Kapatmak Zorunda Kaldılar

Kısa Çalışma Ödeneğinde vaka sayılarının artmasına rağmen ters orantılı kesilmesi, yüzlerce kişiyi zarara soktu..

Şuan da ilçemizde bu sektörde çalışan 500 kişiden fazla yeni işsizler var.

Sadece yiyecek, içecek sektörü değil daha birçok sektörde de sıkıntılar sürüyor.Ücretsiz izine çıkarmalar devam ediyor.

Tüm Gelibolululara sesleniyoruz; lütfen kurallara uyunuz ve özellikle temastan uzak durunuz.

Hergün bitmeyen ambulans seslerini kesmek bizim elimizde olduğunu unutmayın.

Haber: Recep YÜZÜAK