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İLÇEMİZDE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DİNAMİK DENETİM YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İçişleri Bakanlığının kısmi kapanma Genelgesi gereği; Kaymakam Hakan Kılınçkaya , hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tedbirler kapsamında, açık olan iş yerlerini, sokakları ve ilçe merkezindeki polis uygulama noktalarını denetledi. Yapılan denetimde; İlçe merkezinde zorunlu haller dışında, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında araç kullanılmaması, ihtiyaçları olduğu durumlarda en yakın yürüme mesafesinde bulunan market, fırın, manav gibi yerlerden ihtiyaçların giderilmesi konusunda vatandaşlar uyarıldı, Ramazan boyunca hafta içi ve hafta sonu fırınlarda, marketlerde kuyruk oluşturulmaması için covid-19 tedbirleri kapsamında esnaflar tarafından gerekli tedbirlerin ve gerekli önlemlerin alınması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri, müşterileri uygun bir dille uyarmaları konusunda esnaflar uyarıldı.
Denetimde Kaymakam Hakan Kılınçkaya’ya İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü eşlik etti. KaymakamHakan Kılınçkaya görevi başındaki kolluk kuvvetleri ile duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti ve bu zorlu süreci hep birlikte kurallara uyarak atlatabileceğimizi belirtti.
Haber: Ali GEZER

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