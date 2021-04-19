ZABITADAN İŞYERLERİNDE DENETİM

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında işyerlerine yönelik denetimlerin yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Zabıta ekipleri artış gösteren vaka artışları dolayısıyla, ilçemizde denetimler daha da sıklaştırıldı. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelge doğrultusunda vatandaşlarımızın yoğun olduğu noktalar ile birlikte lokantalar,büfeler, pastaneler gibi iş yerlerimize yönelik de denetimleri artırdılar. Yapılan denetim ve kontrollerde işyeri sahiplerini ve vatandaşları koruyucu maske, sosyal izolasyon ve fiziki mesafe konularına azami dikkat göstermeleri konusunda uyarıldı. Bu kapsamda, denetimlerdeki ekip sayısını ikiye çıkararak çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN