“ÇİFTÇİLERİMİZİN KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. “Çiftçilerimiz, büyük emek ve fedakarlıklarla üretime ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.” diyen Turan, “Çiftçilerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. Çiftçilerimizin taleplerine karşılık vermek, daima önceliğimiz oldu. Son olarak kabul edilen Kanun Teklifimizle, çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları yapılandırılabilecek. Başta Çanakkaleli çiftçilerimiz olmak üzere, tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Yiyecek ve içecek vb. hizmet sektörlerinde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara ödeme yapılması, yine bu sektörlerde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması gibi önemli düzenlemeler de içeren Kanuna göre; Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan 31/12/2020 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş olan borçlar yapılandırılmaktadır. Buna göre, anapara borcu %18 faiz uygulanmak suretiyle (çiftçi bunun sadece %12’lik kısmını ödeyecek) hesaplanan tutar ya peşin ödenecek ya da %30’u peşin ve kalanı 3 eşit taksitle ödenecek