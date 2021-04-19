Gelibolu Kara Savaşları

Bir ay İçinde İstanbul’u almayı düşleyen Anlaşma Devletleri’nin başarıya ulaşamayan Deniz Harekatı’nın ardından, bir kara harekatına kalkacaklarının çok iyi hesaplarını yapan Müstahkem Mevkii Komutanlığı, hızla yeni tedbirler almaya başladı.

Savunma düzenini pekiştirirke, 9’uncu Tümen’i de Eceabat’a kaydırarak,19 ncu Tümen’i güçlendirdi.

3’üncü 15’nci Kolordlarla, 5nci Tümen ve Bağımsız Süvari Tugayı’ndanoluşturulan 5 nci Ordu’nun Komutanlığına atanan Alman Meraşel Liman Von Sanders, 26 Mart’ta Gelibolu’ya gelerek hemen Bolayır’a geçmiş ve İngilizlerin Saros’ta yapabilecekleri bir çıkarmaya karşı burada tedbirler almıştı.

Meraşel Liman Von Sanders’in aldığı tedbirlerden anlaşılacağı gibi İngilizler Anadolu kıyıları ile Bolayır bölgesine çıkarma yapabilirlerdi.

5’nci Ordu, Meriçağzından Akçay’a kadar olan sahillerde savunma ve gözetleme amacıyla tedbirleraldı.Ordu karargahı ve bağlı birlikleri Gelibolu’da bulunuyordu.

3-5-7-9-11 ve 19’ncu Tümenler ile bunlara bağlı alayların dışında,3’ncü ve 15’nci Kolordu da, 5’nci Ordu’nun savunma düzeni içinde Gelibolu Kavakköy’den Ezine Geyikli, Üvecik’e kadar konuşlandırıldılar.

5’nci Ordu Komutanlığı’na atanan Liman Von Sanders ile Türk komutanlar arasında birliklerin konuşlandırılması konusunda fikri ayrılıklar vardı.

3 ncü Kolordu Komutanı Esat Paşa başta olmak üzere, diğer Türk komutanlar da düşmanın daha kıyıda ilk çıktığı anda kıyıda karşılanmasını, savunmanın kıyıdatutulmasını savunurlarken, Ordu Komutanı Sanders ise; kıyıların zayıf savunma birliklerince tutulmalarını, geride güçlü ihtiyat kuvvetler bırakarak, düşman kıyıya çıktıktan sonra karşı taarruzlarla denize dökmeyi hedefliyorlardı.

Daha sonra Ordu Komutanı’nın bu planının ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkıyor ve ağır kayıplar verilmesine neden oluyordu.Kara Savaşları arifesinde, İngiliz ve Fransız Donanmaları da, gönderilen yeni gemilerle takviye edildiler.

Donanma Komutanı Amiral Robeck, 19 Mart sabahı tekrar taarruza devam etmek için hazır olduğunu Churchill’e bildirdi.Ama, buna General Hemilton karşı çıkınca, bu kez geniş çapta kıyı çıkarmalarının yapılmasına karar verildi.

Bu kararın ardından 29 uncu İngiliz Tümeni ile 1nci ve 2 nci Avustralya – Yeni Zelanda Tümenleri ile Fransız Sefer Kuvvetleri, Mısır’ın İskenderiyeLimanı’nda toplandılar.Bu birlikleri hızla çıkarma eğitimine tabi tutularak en geç 22 Nisan 1915’te Saros’ta bulunacak şekilde, ilk parti 45 gemi, 2 nci parti 77 gemiyle İskenderiye’den hareket ettiler.

Türk ve Anlaşma Devletleri’nin 25 Nisan öncesi durumları böyleydi.

5 piyade Tümeni, bir Piyade Tugayı ve yeni gemilerle de takviye edilen taarruz kuvvetlerinin hedefleri, Seddülbahir ve Kabatepe kıyılarıydı.Buraya çıkacak iki Anzak Tümeni Conkbayırı- Kocaçimen hattını ele geçirerek Yarımada’nın kuzeyi tıkanacaktı.

Daha sonra da Seddülbahir’e çıkarılacak olan 29 ncu İngiliz Tümenleri Alçıtepe bölgesini ele geçirerek Anzak Kuvvetleri’yle birleşecek ve Kilitbahir Platosu’na yönlerek Müstahkem Mevkii’nin savunmasını çökerteceklerdi.Altı filoluk, Birleşik Deniz Kuvveti, bir filoyla boğazı kontrol altında tutarken, diğeri de çıkarma birliklerini destekleyeceklerdi.

Türk kuvvetleri’nin başına getirilen Alman Meraşel Liman Von Senders, Kumkale Bölgesi ile Bolayır Bölgesi’nde önemli yığınak yaptırmıştı.Topçu gücümüzün önemli bölümü buradaydı.

Meraşel’e göre en uygun çıkarma bölgeleri Kumkale ve güneyinde bulunan kıyılardı.Buradan yapılacak bir çıkarma ile boğazın doğu bölgesindeki savunma çökeltilebilirdi.Fransız hükümetine illettiler amma, Fransız Batı Harekatı Alan Komutanı Joffer’in karşı çıkması üzerine uygulamaktan vazgeçtiler.

Artk kararlar verilmişti.Aynı anda hem Kumkale’ye, hem de Kabatepe ve Seddülbahir’e çıkarma yapılacaktı.

25 Nisan gecesi denizde zifiri karanlık vardı.Fransız Filosu Kumkale karşısında saat 04:15’te yerlerini alırken , Anzak Kolordusu’yla yüklü konvoy da 2nci filo desteğinde Kabatepe önlerinde saat 01.30’da 9 kilometre uzaklıkta yerlerini aldılar.

Gün ağırmaya başlıyordu.Saatler 05.15’i gösterirken ,Fransız Filosu gemilerinden açılan ateşle Kumkale ve Kabatepe sahilleri dövülmeye başladı.

Çıkarma birliklerini taşıyan gemilerden hızla indirilen filikalar, askerlerle dolduruluyor ve hızla kıyılara doğru yol alıyorlardı

Kumkale kıyılarında Fransız çıkarma birlikleri hızlı bir akıntıya kapılmışlardı.Filikaları zorlanıyordu.İlk birlikleri yoğun topçu ateşi altında ancak saat 10.00’da karaya çıkmayı başarabildiler.Fransızları burada küçük bir Türk bölüğü karşılarken, birliğimiz kayıplar verdi.Saat 10:30’da karaya çıkmayı başarabildiler.Fransızları burada küçük bir Türk bölüğü karşılarken, birliğimiz kayıplar verdiSaat 10.30dan sonra, çıkarmayı hızlandıran Fransızlar , akşama kadar iyi bir Tugay’ı buraya çıkardılar ve bir “KIYI BAŞI” kurmayı başardılar.Aynı saatlerde Beşige kıyılarında bir gösteriş çıkarması yapan Fransızlar, kıyılara yaptıkları yoğun top ateşi altında filikalarını kıyılara doğru ilerleterek bir gösteri yaptılar. Devamı Yarınki Sayımızda