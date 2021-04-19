GÜNCEL HABERLER 

GURURUMUZ MELİKE BEŞİKTAŞ’TA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Tayfur Köyü’nden çıkan ilk bayan futbolcu Melike Öztürk (forvet), yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında; Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde Ataşehir Belediye Spor’dan, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımına transfer olmuştur.
Büyük Zafer Gazetesi olarak Melike Öztürk’ü tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİNDEN KORONAVİRÜS TOPLANTISI

buyukzafer 0

Turan’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

buyukzafer 0

Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi nden Özacar’a Ziyaret

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.