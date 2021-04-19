İlçemiz Tayfur Köyü’nden çıkan ilk bayan futbolcu Melike Öztürk (forvet), yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında; Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde Ataşehir Belediye Spor’dan, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımına transfer olmuştur.
Büyük Zafer Gazetesi olarak Melike Öztürk’ü tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.Haber: Hilal GEZER
GURURUMUZ MELİKE BEŞİKTAŞ’TA
İlçemiz Tayfur Köyü’nden çıkan ilk bayan futbolcu Melike Öztürk (forvet), yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında; Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde Ataşehir Belediye Spor’dan, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımına transfer olmuştur.