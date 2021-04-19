POLİSLERDEN MARKETLERE HAFTASONU DENETİMİ

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Polis memurları, kendi sorumluluk sahasındaki marketlerde denetimlerini haftasonu HES kodu denetimlerine devam etti.

10.00-17:00 saatleri arasında açık olan marketlerde uyulması gereken kurallara ve HES kodu uygulaması titizlikle denetlendi.

kipler denetimler kapsamında saat 17.00’da kapanması gereken marketlerin, kapanması konusunda işyerlerine kurallara uymaları hakkında uyarılarda bulundular. .Polis memurları, yapılan denetim ve uyarıların ve kurallara tam anlamı ile uyulmasının tüm Türkiye’nin sağlığı için büyük önem taşıdığını hatırlattı.Haber:Seda LİMAN ZENGİN