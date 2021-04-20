GELİBOLU BELEDİYESİ GİRİŞLERDE HES KODU UYGULAMASI BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Gelbolu Belediyesine girişlerde HES kodu uygulaması başladı. Gelibolu Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, Belediye Hizmet binasına HES kodu ile giriş uygulamasına başlandı. Mesai saatinin başlaması ile birlikte tüm personel ve vatandaşlar mobil uygulama üzerinden HES kodlarını sorgulatarak Gelibolu Belediyesine giriş yaptı.

Pandemin başından bu yana uygulanan önlemler de devam ediyor. Maske ve sosyal mesafenin zorunluluğuna dikkat edilirken, girişlerde vatandaşların ateş ölçümleri yapılıyor ve dezenfektan kullanmaları sağlanıyor.

Herhangi bir sebeple belediye binalarına girmek isteyen vatandaşlar kapıdaki görevlilere HES Kodu’nu okutarak belediyeye girdiler. HES Kodu olmayan kişiler belediye binasına alınmayacak ve sorgulama sonrası riskli durumda olduğu tespit edilen kişiler hakkında da gerekli işlemler yapılacak.

HES KODU NEDİR? NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar (HES) kodu, ulaşım ya da ziyaret gibi durumlarda, vatandaşın COVİD-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren bir koddur. HES kodu 3 şekilde alınır:

-Sağlık Bakanlığı’nın mobil HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

-HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

-HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN