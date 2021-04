Muhtar Yardımseverlerin Desteklerini Bekliyor

Bolayır Muhtarı Adem Can , “ramazan ayı münasebetiyle yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar muhtarlığımıza başvurursalar ihtiyacı olan kişilerle görüştürebiliriz”açıklamasında bulundu.

Bir yıldan beri yardıma muhtaç kişilerin her geçen gün daha çok arttığını ifade eden Bolayır Muhtarı Adem Can ; 1089 nüfuslu köyümüz.Köyümüzde ihtiyaç sabi oldukça çok, bunlarda bizlere başvuruyor. Başvurmayanlarda var tabi onları da biz tespit ediyoruz. Bir yıldan beri koronavirüsle mücadele ediyoruz, bu süreçte işini kaybeden çok vatandaşımız oldu, alım güçleri azaldı, biz onlara da elimizden geldiğince yardım yapıyoruz. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ihtiyaç sabi vatandaşlarımıza da, hayırseverlerimizin yardımı ile koli yiyecek yardımı yapıyoruz. Ramazan ayının gelmesi ile yardımlar daha da arttı. Fitresini, zekatını veya ramazan paketi hazırlayan vermek isteyen hali vaktinde vatandaşlarımızda, yardımlarını bize ulaştırıyor. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızda bize ulaşabilir. Bu süreçte herkesin ihtiyacı var. Bizim mahallemizde zaten çoğunlukla emekli kesimi var. Vatandaşlarımız yardım konusunda çok duyarlı, bu da bizim hoşumuza gidiyor. Ramazan ayında kimsenin evinde aç kalmasını istemiyoruz. Yardımsever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, yardım etmek isteyenlerde muhtarlığımıza başvurabilirler” dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN