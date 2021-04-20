Banka Önleri Doldu Taştı

İlçemizde Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yetkiler tarafından sürekli yapılan uyarılara rağmen vatandaşlar banka ATM’leri önlerinde sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak uzun kuyruklar oluşturdu.İlçemizin en hareketli caddesi Atatürk Caddesi’nde vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına riyayet etmeden rahat hareket sergileyerek adeta virüse meydan okudu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN