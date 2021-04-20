Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Özacar Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un ailesi ve sevenlerine başsağlığı mesajı yayınladı.Özacar; “Solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitiren İzmir Torbalı Belediye Başkanımız İsmail Uygur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”mesajını iletti.

Haber: Hilal GEZER