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Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un ailesi ve sevenlerine başsağlığı mesajı yayınladı.Özacar; “Solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitiren İzmir Torbalı Belediye Başkanımız İsmail Uygur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”mesajını iletti.
Haber: Hilal GEZER

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