Ocaklı Köyü’nün büyük çifçilerinden Eski Milletvekili adaylarından Ali Şen yakalandığı Covid-19 hastalığına 10 gün dayanabildi.
Çevresinde sevilen insan Ali Şen, ilçemiz Devlet Hastanesi 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.Önceki akşam yaşamını yitirdi.
Merhuma Allah’tan rahmen ve mağfiret, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Büyük Zafer Gazetesi
Ali Şen’de Covid’e Yenildi
Ocaklı Köyü’nün büyük çifçilerinden Eski Milletvekili adaylarından Ali Şen yakalandığı Covid-19 hastalığına 10 gün dayanabildi.